Mariano Martínez generó polémica con un video de su hija bailando "Leña para el carbón"

Mariano Martínez en las redes sociales, defenestraron al actor luego de que compartiera un video de su hija que desencadenó una serie de comentarios negativos y generó polémica. Este martes, muchos usuarios que siguen aen las redes sociales, defenestraron al actor luego de que compartiera un video de su hija que desencadenó una serie de comentarios negativos y generó polémica.

En el material posteado por el actor, se la puede ver a la pequeña Olivia bailando una coreografía de la reversionada canción de cumbia colombiana Leña para el carbón, uno de los éxitos del verano.

"Bailas en minifalda, qué risa que me das, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te dé leña para el carbón (...) Su meneo me la deja al palo, y le doy con mi hacha hasta que caiga (...) Y es una chica que le gusta el bum bum, que le gusta el bum bum (...) Todas las miradas se las lleva cuando ella, se menea el bum bum", expresa el tema.

"¿A una nena de 9 años la hacen bailar provocativamente una canción que dice: 'su meneo me la deja al palo? WTF", comentó una seguidora en el posteo de la ex de Martínez.

"Una genia, baila mejor que el profesor pero que baile buena música, que pegue más con su belleza y talento! Hay canciones mucho mejores que esa cochinada...", fue otro de los mensajes en contra.

"Me encanta como baila, pero es muy chiquita para bailar ese tipo de canciones", "Baila hermoso tiene un gran futuro lástima la canción no corresponde, sé qué es lo que está sonando fuerte pero, da cosa que baile ese tema", y "Me da impresión... no pude terminar de verlo. Baila re bien, pero es muy chiquita para bailar tan hot", expresaron otros usuarios.

Hasta el momento, Mariano no se defendió de los ataques, aunque se limitó a agradecer a los que tuvieron buena onda con su publicación: "Gracias por tan lindos mensajes. Oli feliz", expresó en una historia de Instagram.

