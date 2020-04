Mariano Martínez, enojado ante las críticas a sus Tik Tok

El actor Mariano Martínez, quien actualmente trabaja en la tira "Separadas", se enojó con algunos usuarios que le dieron consejos sobre el uso de la aplicación furor del momento, Tik Tok.

"Buen día me acabo de despertar. Agarre el cel y veo que me están dejando algunos consejos con el uso de mi tik tok. Les cuento que hago y voy hacer los tik tok que quiera de acá hasta que me canse de hacer. Si no les gusta mi humor. No lo miren. Abrazo y sean felices 🙏🏻Señal de alto voltajeCorazón rojo", escribió el galán en Twitter.

LEER TAMBIÉN: Coronavirus: Mariano Martínez descubre un nuevo oficio en cuarentena

En las últimas horas el actor, que actualmente forma parte del elenco de Separadas, publicó un nuevo video en el cual se lo ve sin remera y mirando a cámara, mientras se escucha la voz de una mujer que halaga su belleza, en medio de fuertes insultos.

“¿Qué te hacés el lindo, guacho? Hermoso de mier... ¿Por qué no te vas a la c... de tu hermana, bombón del o...? Te hacés el modelo y sos más precioso que la mier... Vení que te re cag... a besos porque ya me tenés enamorada. F..., caído del cielo”, dice en parte del video.

Mientras se escucha el audio, el actor sonríe y cambia de pose. Luego de publicarlo en la red social, el video se viraizó rápidamente y varios usuarios de Twitter convirtieron en TT (Trending Topic), es decir lo más comentado en la red social. Entre los mensajes que aparecieron se destacaron las críticas que recibió el actor justamente “por hacerse el lindo”.

Eso generó su enojo y afirmó que seguirá participando con su perfil en la aplicación pese a que la gente no le gusta.

LEER TAMBIÉN: Camila Cavallo, la esposa de Mariano Martínez: "¡Así todo el día!"