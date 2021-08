Mariano Martínez enfrentó las críticas por sus covers: "Me muevo por lo que siento"

Mariano Martínez, en gran momento de explosión desde las redes tras sus covers musicales, estuvo como invitado el jueves a "Los Mammones", América.

El actor habló de su pasión por la música, las críticas que recibe, su amor por los tatuajes y el accidente que sufrió de adolescente en su pierna, cuando fue embestido por un colectivo, que derivó en muchas cargadas en su momento por la marca que le quedó.

"Me siento muy equilibrado en todo sentido, es una búsqueda introspectiva. Siento que la única herramienta que nos va a salvar a todos es el amor", sostuvo el actor en charla con Jey Mammon sobre los tatuajes que lleva en su piel.

Sobre cómo empezó con la idea de cantar, explicó: "Empezó en Saladillo cuando estábamos filmando una película en un asado. Había un estudio y dije: me gustaría grabar Juntos a la par. Y lo grabamos. Es un tren de amor a la música y hacer música. Estudié mucho canto".

Y acerca de las críticas que recibe en las redes por su incursión en la música, el galán señaló: "Sinceramente no me jode el prejuicio, yo me muevo por lo que siento por mucho amor. No me guio por los halagos y por las críticas, sino eso te detiene. Lo hago porque me gusta y por amor al arte. No me importa lo que digan".