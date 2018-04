Mariano Martínez a Camila Cavallo: "Te chapo toda hasta..."

"Te chapo toda hasta dejarte seca", expresó el actor en una foto de su pareja.





Mariano vio la foto que compartió su mujer en las redes sociales y no se contuvo en elogios.





"But first, Let me take a selfie", expresó Camila en la imagen que motivó la reacción del galán.

Hace menos de un año la pareja se convirtió en padres de Alma y mantienen encendida la llama de la pasión.

le dedicó un piropo súper hot a su mujerdesde Instagram