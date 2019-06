Mariano de la Canal supo trascender desde la tribuna de Showmatch en 2011. Todas las cámaras lo enfocaron mientras gritaba para alentar a Wanda Nara. En ese momento fue bautizado como el fan de Wanda. supo trascender desde la tribuna de. Todas las cámaras lo enfocaron mientras gritaba para alentar a. En ese momento fue bautizado como





A partir de ahí se las ingenió para mantenerse en escena. Participó de un reality y hasta salió a la pista del Soñando por bailar.





Ahora su nombre volvió a quedar en el centro de escena debido a que se operó los abdominales y mostró su nuevo cuerpo en las redes sociales.





"No se notan tanto acá, pero me operé y me puse abdominales. ¿Les gusta?", escribió en su cuenta de Instagram y publicó una imagen en la que está en shorts y con su torso al desnudo.





En su posteo, el fan de Wanda aseguró que la operación de abdominales "en la farándula es moneda corriente...".