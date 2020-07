Mariano Iúdica sobre "Polémica en el Bar": "Hacerlo desde casa no me gusta, así no es hacer televisión"

Desde el viernes 10 de julio, Mariano Iúdica y sus compañeros de “Polémica en el bar”, América, hacen el programa desde sus casas, siendo un hecho histórico ya que no hay mesa de debate como acostumbra ser el envío creado por Gerardo Sofovich.

Esto se debe a que un productor del ciclo diera positivo de coronavirus y a modo de precaución se decidió hacer el programa desde sus domicilios.

Iúdica y su equipo hacen el histórico programa vía streaming. De esta manera, la televisión se va adaptando a los nuevos tiempos en medio de la pandemia.

Y en un live con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Mariano contó cómo se siente al hacer el programa de esta manera y señaló de manera sincera: "Es un quilombo armar todo el set para salir al aire desde casa, sino fuera por mis hijos que me ayudan no podría hacerlo. Es muy complicado".

En esa misma línea, remarcó: "Hacer el programa desde casa no me gusta para nada, es mucho estrés. No es un programa de televisión, salir desde casa no es hacer televisión así".

LEER MÁS "Polémica en el bar" salió al aire desde sus casas: la explicación de Mariano Iúdica

Luego, agregó: "Trato de ponerle la mayor alegría y la onda posible, tenemos muchos PNT y cosas comerciales que hay que cumplir, y me pone muy nervioso que no salga como quiero. Acomodar la luz, el tape que salga a tiempo, la entrada de los humoristas, los diálogos con mis compañeros... Pero bueno, el número no está mal, está sostenido muy bien y hemos tenido noches de tener el mejor rating del canal".

"Es muy raro igual lo que pasa con el público, igual le gusta como sale todo. Entienden que la situación lo amerita, es novedoso porque hay una faceta casera de todos que puede ser entretenida ya que uno pone a los perros, las cosas que tiene... Yo hago participar hasta a mis hijos. La verdad es que es muy estresante porque mis hijos no están preparados y están aprendiendo sobre la marcha", indicó.

De todas maneras, Mariano Iúdica adelantó que el próximo lunes ya volverían a salir desde el estudio como lo hacían habitualmente: "Ya se cumplieron los 15 días que tuvimos contacto con Fede, el productor. Ya se cumplió el tiempo y la semana que viene volveríamos a salir desde el estudio. Por suerte los demás integrantes de la producción dieron negativos y el resto del equipo está en condiciones para volver".

LEER MÁS Fede Bal en "Polémica en el bar": "Todavía estoy en shock, son momentos de mucha emoción"