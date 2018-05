Mariano Iúdica habló del regreso de "Polémica en el bar" y del escándalo con el Martín Fierro

"Polémica en el bar" a la televisión. El ciclo, que debutó en 1963 de la mano de Gerardo y Hugo Sofovich, desde el próximo lunes estará un año más por la pantalla de América a las 20hs. Falta muy poco para la vuelta dea la televisión. El ciclo, que debutó en 1963 de la mano dedesde el próximo lunes estará un año más por la pantalla dea las 20hs.





En una entrevista con PrimiciasYa.com, Mariano Iúdica, conductor del programa, reveló detalles de la nueva temporada. Entre otras cosas, adelantó que estará acompañado por algunos famosos que ya estuvieron el año pasado y también por caras nuevas.





"El año pasado fue un horario que defendimos mucho y nos fue muy bien. Hicimos la tarea sucia que era desembarcar y hacernos conocidos. Además el desafío de volver al formato diario y sumar actualidad, con un poco menos de humor. Tuvimos un gran año y estamos ternados al Martín Fierro. La tarea la cumplimos y este año habrá que cosechar lo que sembramos", manifestó Iúdica.





Y remarcó: "Este año está más fuerte el tema de la actualidad en el plano político, se está incendiando todo. Tenemos campaña política, además está el Mundial, tenemos el FMI, economía, Martín Fierro... tenemos de todo. El programa arranca con muchos temas fuertes de la actualidad y política".

Las figuras que se incorporan son Coco Sily, el actor Stéfano De Gregorio, el influencer Santiago Maratea, el periodista Robertito Funes Ugarte y la ex bailarina de ShowMatch Daiana Arlettaz. Además estarán Gastón Recondo y Piter Robledo, el subsecretario de Juventud que se sentará a la mesa una vez por semana.





A ellos hay que sumarles los nombres de Chiche Gelblung, Mauro Viale, Luis Ventura, Diego Brancatelli, Virgina Gallardo, Pachu y Waldo, que ya estuvieron la temporada pasada.





"Polémica en el Bar" refleja el valor de la amistad y las costumbres más arraigadas de los argentinos, que suelen juntarse en los mismos bares, año tras año, para debatir sobre todo sin prejuicios ni tapujos.

El ciclo, de Contenidos S.A. -la compañía de Gustavo Sofovich- y Kuarzo, contará con la producción general de Martín Kweller y Mariano Iúdica.





Cabe destacar que Mariano también seguirá al frente de la conducción de "Involucrados": "Me gusta mucho el Mariano de la mañana, el comprometido e idealizando. Yo soy padre de familia, trabajador. Tengo a mis hijas trabajando en la calle, voy al supermercado, al colegio... Me encanta interiorizarme de todo lo que sucede y que la gente tenga un lugar donde mostrar lo que está pasando ya sea lo bueno o lo malo. Y hacer Polémica con el humor político y la actualidad donde nos prendemos fuego con esos moustros me casa mucha gracia. El humor es lo que más me tira...Por eso estamos nominados al Martín Fierro".

Mariano se refirió a la polémica que se desató por las nominaciones al Martín Fierro, entre ellas la del rubro panelista donde están Chiche Gelblung e Ivana Nadal: "Fue panelista de Pamela y lo hizo muy bien. No se le cae ningún anillo. Lo único que puede hacer ruido es la trayectoria que tiene, pero no lo pusieron en Revelación, está como panelista que fue la función que cumplió. Estaría muy bien que él se lo gane, algo que pondría alegre a los demás panelistas que no están nominados. La polémica sería Ivana Nadal, no creo que ella haya sido panelista de ese programa. Panelista requiere otra cosa, de opinión de lo que sucede en la actualidad o en lo político. Habiendo tantos programas como Intratables o Animales Sueltos, haber puesto el ojo en Ivana hace ruido entre los periodistas de espectáculos". Por otro lado,se refirió a la polémica que se desató por las nominaciones al Martín Fierro, entre ellas la del rubro panelista donde están





