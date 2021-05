Mariano Iúdica se emocionó al hablar de su mujer, Romina Propato: "Es una gran madre y una gran compañera"

El amor entre Mariano Iúdica y Romina Propato nació detrás de escena cuando el actor y la bailarina coincidieron en los exitosos ciclos televisivos como "La peluquería" o "Polémica en el bar", con Gerardo Sofovich como bastonero, y en algunas obras de teatro. A 18 años de aquel primer flechazo, la relación entre ambos sigue intacta.

Y en la noche del miércoles, al hablar de su mujer, Iúdica se emocionó al aire de "Vino para vos", el programa conducido por Tomás Dente.

"Soy muy afortunado. Sobre esta mujer se yerguen los pilares de una familia gigantesca, enorme y muy poderosa. Mi casa es un refugio de mucha gente que está muy sola y muy triste. Amigos, amigos de amigos, de mis hijos, de ella. Sobre esta mujer se yergue esta casa, mi salud emocional, el cuidado extremo de los hijos, de las reglas de convivencia, del respeto, del buen trato, del trabajo, de la entrega sin pedir nada a cambio", señaló el conductor de "Polémica en el bar" tras ver un video enviado por su compañera de vida.

"Yo cuando empecé con Romina tenía dos hijas muy chiquitas y ella inmediatamente aceptó ese contrato. Nunca pensé que me iba a volver a juntar, pensé que iba a ser soltero eternamente. Y fue inmediato. Ella inmediatamente lo aceptó y lo transitó, con todo lo que eso implica: esas edades, ginecólogos, charlas, despertares. Y acompañó. Enseguida se formó la familia, ella formó la familia. Ella me dio la posibilidad de volver a ser padre, cuando ella pensaba que no. Fue la que dijo que adoptemos a Osvaldo. Le traje dos de otro matrimonio, uno que no quería en su vida tener y uno adoptado", destacó Mariano.

"Esa entrega apasionada y desmedida. Es una gran madre y una gran compañera. Pasamos hambre, durante un año y medio cero ingresos, no nos sonaba el teléfono para nada. En las malas, cuando siguen las sonrisas y el amor, todas esas curvas hacen que el amor sea indestructible. Esta mujer es el pilar de mi vida", finalizó Iúdica, muy enamorado de Romina Propato.

LEER MÁS Todo mal: Mariano Iúdica no quiso compartir la entrevista con Horacio Cabak