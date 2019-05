"Si con este paro mañana sacan el impuesto a las ganancias, sacan ingresos brutos, sacan una cosa para los trabajadores, ahora en este momento yo me voy a mi casa, y le digo a nadie que no haga más nada. Pero mañana sigue todo igual, no cambia nada", afirmó Mariano en una especie de editorial que hizo en su programa de América. afirmóen una especie de editorial que hizo en su programa de





Y agregó: "Es totalmente al pedo. Es electoral. Siempre fue político, pero si lográramos algo, si mañana me bajan los precios, si aflojan los impuestos, si mañana hay cosas para las PYMES, ya les digo que se vayan a su casa, pero no sirve para un carajo, no va así el país, no sirve, mañana sigue todo igual".





"No te gusta, armate bien y sacalo al gobierno, pero para mí esto beneficia al Mauricio Macri", enfatizó.

En medio de la cobertura del paro dispuesto por lay con acatamiento de casi todos los sectores, el conductor dedio su mirada sobre lo que está pasando en las calles y cómo afecta al país una medida de este tipo.