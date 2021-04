Mariano Iúdica caliente por las fiestas clandestinas: "¡No sé si son pelotud...!"

Polémica en el bar estrenó horario en la pantalla de América (a partir de hoy está a las 19) y el conductor del programa, Mariano Iúdica, se indignó con las imágenes de las fiestas clandestinas.

En plena segunda ola de COVID-19, Iúdica le pidió consciencia a los jóvenes que realizan fiestas y a los intendentes que las autorizan.

LEER TAMBIÉN Luciana Salazar, la figura más cara de "La Academia 2021"

"A los que hacen las fiestas clandestinas, no sé si son pelotudos, si no están entendiendo lo que pasa, que ya no se puede ir para atrás, encerrarnos como si fuéramos chicos, no hay margen, si no nos vamos a morir de hambre y va a explotar todo", dijo Mariano.

Y agregó: "Si esto no lo arreglamos entre nosotros, si yo como ciudadano no puedo festejar la pascua con mi familia, porque hay un rebrote, no puede haber 200 fiestas clandestinas todo el tiempo".

Por último sostuvo: "Esto no es darle bola a lo que puede pasar con el sistema de salud".

LEER TAMBIÉN Diego Poggi confirmó la discusión con un directivo de TN y dijo que se fue "desilusionado"