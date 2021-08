Mariano Caprarola tras vencer el coronavirus: "Fue muy difícil, pensé que me moría"

Hace dos meses se había conocido la noticia de la internación de Mariano Caprarola, la cual al principio parecía que se trataba de un caso de coronavirus y luego se confirmó que eran falsos positivos que habían arrojado los test.

Lo cierto es que luego de unas semanas, el analista de moda compartió un video en Instagram recibiendo sus 37 años en plena internación y acompañado de los médicos.

"Ellas fueron las encargadas a las 00hs de despertarme y darme todo su amor entre globos caramelos y velitas ellas velan y arriesgan la vida y las de sus familias", precisó Mariano movilizado en su posteo. Y agregó: "Nunca olvidaré lo que es el amor verdadero lo aprendí hoy a mis 37 años".

En su momento, PrimiciasYa.com se contactó con el hermano de Mariano, Martín, quien aclaró que el crítico de moda estaba internado tras dar positivo de coronavirus: "Dio covid positivo. La otra vez fue un falso positivo. Está internado desde el sábado. De ánimo está muy triste y de salud saturando bien, sólo falta regular la temperatura".

Este viernes y tras recibir el alta médica el pasado lunes, Caprarola dialogó en exclusiva con este medio y contó cómo pasó esos días de internación.

"La verdad fue muy difícil, la cabeza me jugó muy mal, pensé que me moría. La cabeza no coincidía con mi estado físico, saturaba bien pero tenía temperaturas altísimas. Lamentablemente tuve que internarme porque me agarró una depresión muy grande de ver que no me mejoraba la temperatura", explicó el panelista.

Y añadió: "En la clínica todo el equipo del Otamendi me levantó y me sacó adelante. El lunes feriado me dieron el alta epidemiológica".

"La conclusión que uno saca de esto es que empezás a ver la vida de otra manera, a darte cuenta que las cosas pequeñas de la vida son las importantes y no hacerte problemas por tantas cosas. Es una enfermedad muy cruel. Sé de qué se tratan enfermedades crueles porque el cáncer se me llevó a un hermano y una tía. Pero esta enfermedad no tiene precedentes y no se sabe cómo transitarla", dijo con la voz entrecortada.

Y cerró profundo: "No tengo enemigos en mi vida pero si los tuviera no se lo deseo ni a un enemigo transitarla. Es muy triste, solitaria y sintomática, sentís que el cuerpo no es tuyo".