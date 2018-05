Mariano Caprarola: "Tengo ganas de hacer el 'Bailando' y mostrar lo versátil que puedo ser"

La simpatía, el carisma y la buena convirtieron a Mariano Carparola en uno de los personajes revelación de este último tiempo.





"La jaula de la moda" hicieron que hasta Jorge Rial se fijara en él y lo fichara para estar en el equipo de "Intrusos" durante el verano. Sus divertidas intervenciones como panelista dehicieron que hastase fijara en él y lo fichara para estar en el equipo dedurante el verano.





Mariano va por más. No se detiene. En diálogo con PrimiciasYa.com, el especialista y productor en moda manifestó que se siente totalmente preparado para estar en el "Bailando 2018". va por más. No se detiene. En diálogo con, el especialista y productor en moda manifestó que se siente totalmente preparado para estar en el





"Como Zulma Lobato dijo 'hasta el Maipo y Tinelli no paro'... Yo tengo ganas de hacer el Bailando y mostrar lo versátil que puedo ser en esta profesión: puedo conducir, bailar o cantar. Tengo la suerte de haberme preparado mucho", indicó.





Por otro lado, Caprarola continúa realizando con gran éxito desfiles y seminarios de moda. El sábado 9 de junio, estará conduciendo el #FashionStylist en el Hotel Panamericano de Buenos Aires, a cargo de las mejores marcas y diseñadores del país. Los invitados, luego compartirán una cena de gala privada con el exquisito menú del Hotel.





"La realidad es que es un sueño cumplido poder haber llegado a la gente, recorrer el país en la situación económica que está y poder lograr a un lleno total es súper importante para mí. Poder transmitir la moda con palabras reales y no pretenciosas como pueden llegar a ser muchos colegas, para mí es importante", destacó Mariano.





Y agregó: "No me gusta encasillarme, puedo estar en un circo haciendo malabares como estar en una discoteca, como lo haré este fin de semana, haciendo un musical de Queen de la mano de Ana Laura Nicoletti poniéndome en pelotas. Esa es la suerte que tengo, la gente me ha comprado haciendo de todo".