Mariano Caprarola reveló que nunca tuvo Covid y aclaró por qué estuvo internado

Hace unos días, el asesor de moda Mariano Caprarola, panelista del ciclo "La jaula de la moda", estuvo internado supuestamente tras dar positivo de coronavirus ya que es "paciente de riesgo".

Pero este miércoles, Caprarola aclaró en una entrevista radial que jamás tuvo Covid y reveló por qué estuvo internado durante varios días en el Sanatorio Otamendi.

"El martes pasado tenía que ir a trabajar, me hago el hisopado y me da positivo. Soy muy prolijo, me hisopo todos los lunes; lo hago por mi madre y mis compañeros. Apenas supe el resultado, me agarró un ataque de pánico y mi doctora de cabecera me derivó automáticamente al Sanatorio Otamendi para hacerme una batería de estudios", contó en "El Espectador" (CNN Radio).

Y reveló por qué le saltó un falso positivo. "Después tuve tres hisopados con resultado negativo, por lo cual descartaron coronavirus. En realidad, me saltó un falso positivo; nunca tuve covid", aclaró.

Por último dijo que más allá del susto haber estado en la clínica le sirvió para hacerse chequeos médicos generales. "Así como hay falsos negativos, también hay falsos positivos. No tienen que ver con la calidad del test, sino con que la ciencia no es exacta. Igual, me sirvió para hacerme un chequeo grande", señaló.

