Mariano Caprarola: "Marixa saltó a la defensiva, me dio mucha pena que se molestara conmigo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"La realidad es que cuando un famoso dice: ' de eso no voy a hablar ' , deja abierto a que uno pueda pensar lo que quiera. Claramente para mí siempre fue la novia de Rodrigo, ahora si ella no aclara entra la confusión de que el lugar o rol que le pusieron en la película es el de una persona que no fue una pieza importante en su vida", comentó el panelista. comentó el panelista.

Y añadió: "Me dio mucha pena que se molestara conmigo cuando le pregunté algo que claramente no sabe oír. Mi pregunta es si le molestaba en el rol que se la ve en el filme, que se la ve como si fuera una chica del momento. Entonces ella saltó a la defensiva. Al decir yo no contesto esto o que es barro, es llevarse al lugar al que la gente la está colocando".







"Creo que lo mejor que puede hacer es apretar play y cantar Cachaca Chachaca que es una canción que nos ha dado mucha alegría y ganas de bailar a todo el mundo y no engancharse en una historia donde no es la protagonista".





"Los que la conocemos (la historia) sabemos que ha sido una pieza importante para Rodrigo. Una pena que no haya aceptado la película y haberla contado desde lo que ella vivió hubiese sido más interesante", comentó Mariano.





"Siendo tan talentosa: que canta, baila, es hermosa... Ella debe ponerse en el lugar de protagonista, algo que no se lo cree", cerró.