Mariano Caprarola: "Estaba sacado y me apuntaba con el arma a la cabeza, pensé que me mataba"

"Estoy vivo de milagro. Fue ayer a las 6 y pico de la tarde que salí del canal y estaba yendo a la casa de unos amigos. Cuando llego a la casa de ellos, que tiene un portón eléctrico frente a la quinta presidencial, al bajarme de la camioneta se me quiere meter en el auto un delincuente", comentó el panelista de tevé.







"Yo no me resistí, me tiró al piso y me apuntó con un arma. Lo que querían era entrar a la casa. Me pegó patadas y me gritaba. Tengo los golpes de la patadas. Me decía: te voy a quemar. No lo miré a la cara del miedo, pensé en mi vieja y mi familia".





"Le di el reloj para que se fuera pero quería meterse a la casa. Estaba completamente sacado y me apuntaba a la cabeza, pensé que me mataba", añadió aún conmovido.







"Todos mis compañeros de Nosotros a la mañana estuvieron acompañándome. Lo más importante es que te lo puedo contar y estoy vivo, lo material no deja de ser material".





"No nos merecemos que vivamos estas situaciones. La policía y gente del Ministro de Seguridad de la Provincia Cristian Ritondo actuaron al instante y se comunicaron conmigo", finalizó.