Mariano Caprarola disparó contra Facundo Moyano: "Es poco hombre"

Días atrás, durante una entrevista televisiva en TN, Facundo Moyano soltó fuertes declaraciones al respecto de su relación con Nicole: "Si me preguntás por la exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole, no me favoreció demasiado. La frivolización no favorece nunca a la política. Cada vez que íbamos a algún lado, nos sacaban una foto y la subían. Entonces, dijimos 'vamos a mostrarnos'... No se puede ir a ningún lado", relataba.

A las pocas horas de aquella aparición, comenzaban los rumores sobre la ruptura de la pareja. Finalmente, este jueves, la mismísima modelo confirmó la separación en Cortá por Lozano. "Puede ser que estemos en un impasse", contaba la modelo.

Pero este viernes, en Los Ángeles de la Mañana, Mariano Caprarola, panelista de La Jaula de la Moda y amigo de Nicky, abrió fuego contra Facu Moyano y lo trató de todo menos de "lindo".

"Él es un papelón. Es un poco hombre. Es un papelón. Ella es una reina pero fue engañada por este papelonero", arrancó Caprarola.

Y luego redobló la apuesta: "Yo creo que ni ella misma sabe a quién tiene al lado. Es una mujer buena, honesta, mirá cómo preserva a las hijas. Creo que la agarró con las defensas bajas".

"¿Si es feliz con él? No te lo puedo decir. Ella es feliz con sus hijas. La verdad es que no veo que él la quiera a ella como ella lo quiere a él". ¡Terrible!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed





Embed