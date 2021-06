Mariano Caprarola tiene coronavirus y está internado

El asesor de moda Mariano Caprarola, panelista del ciclo "La jaula de la moda", se encuentra internado después de dar positivo de coronavirus ya que es "paciente de riesgo".

El sitio Teleshow dialogó con Sofía, asistente de Mariano, quien confirmó la internación del panelista.

“Lo internaron para tenerlo en observación porque es paciente de riesgo, debido a su hipercalcemia y las complicaciones que eso le trajo. Pero esta bien”, contó la allegada a Caprarola.

Según su asistente, el panelista “va seguir internado hasta que le den el alta, pero está súper bien”.

Cabe recordar que hace unos meses Mariano contó las consecuencias físicas que sufrió tras pasar por la clínica estética de Aníbal Lotocki.

"Cuando te haces los estudios no hay ninguno que determina qué sustancia es. Sí se determina que son siliconas. En su momento no conté quién me había operado por miedo. Casi me muero. Es algo que a mí me pasó", precisó en charla con el programa "LAM".

Y agregó: "Hice una lista de primeras figuras que se operaron con él. Hace diez que me operé y hace ocho que busco la solución con otros médicos. Soy un tipo sano, no tomo alcohol, y estaba todo el tiempo cansado. Los estudios arrojaron que tenía una sustancia tóxica".