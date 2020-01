Mariano de la Canal se salvó de morir ahogado en el mar: "Me agarró desesperación"

Mariano de la Canal puso en serio riesgo su vida en las aguas de San Bernardo.

El mediático sufrió un calambre mientras estaba en el mar y tuvo que ser sacado por el bañero en medio de la desesperación.

"Me acaba de pasar algo horrible, de verdad que la pasé mal. Me vine al mar un rato y me agarró un calamabre en la pierna y no sabía qué hacer porque no podía moverme, literal", expresó el fan de Wanda Nara en un video que compartió en Twitter.

"Me agarró desesperación. Estuve como cinco minutos sin poder moverme y tragué como tres litros de agua", agregó muy angustiado.

"Gracias Dios que pude salir que me ayudaron, pero la pasé mal", finalizó conmovido.