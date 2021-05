Mariano de la Canal, el fan de Wanda Nara, lloró de verdad pero Tomás Dente terminó tentado

En la noche del miércoles, Tomás Dente no pudo contener la risa en "Vino para vos" después de que su entrevistado, Mariano de la Canal, se emocionara con el saludo que recibió por parte de un amigo.

Durante el mensaje de Sebastián, amigo del fan de Wanda Nara, Mariano quebró en llanto al emocionarse con sus palabras.

“No tenía muchas ganas de llorar pero no puedo no emocionarme con esto. Es muy lindo que tus amigos…”, señaló sin poder terminar de hablar ya que el conductor se tentó y comenzó a reírse sin parar.

“Es muy raro escucharte llorar en serio. Se quebró en serio y te da gracia. Sos el que llora en todos lados pero ahora sé que es en serio”, se justificó Dente.

“Tomi estoy llorando, me hiciste llorar y no me creés. ¿Un pañuelo no hay por ahí. No te rías de mi dolor”, bromeó De la Canal ante la divertida situación, que tuvo que terminar con un corte ya que no podían continuar hablando.

