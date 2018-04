Mariano Berón: "Cohen Arazi me acosó delante de Francisco Delgado"

En la causa que investiga los abusos que se cometieron con los chicos de las inferiores de Independiente hay varios detenidos. Entre ellos, el relacionista público L, quien se entregó la semana pasada de forma voluntaria en la Fiscalía N° 4, acusado de formar parte de una organización que corrompía menores.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Mariano Berón reconoció que Cohen Arazi andaba en cosas raras y hasta aseguró que él mismo fue acosado por el relacionista.

"A Leo lo conocí por el programa Gran Hermano. Él estaba vinculado al reality por que era amigo de Francisco Delgado y colaboraba a favor de él haciéndole campañas. Cuando termina el programa, Arazi queda a cargo de las presentaciones de los participantes, y ahí surgió una relación tensa y acosadora de parte de él", relató.

Mariano Beron

"Desde el primer momento notó mi rechazo hacia él. Y desde ahí comenzó con el acoso continuo hacia mí, tanto en las redes sociales como en persona. Me detractaba y descalificaba sexualmente, decía que yo ofrecía servicios sexuales... Cuando me lo cruzaba buscaba excusas para generar hasta un mínimo contacto físico, o tenía miradas perversas (no le importaba que me generará incomodidad, él seguía mirándome incluso las partes de mi cuerpo) hasta en distancias bastantes lejanas", detalló Berón.

Y luego remarcó: "Mi participación en el caso, ya que me llamó la fiscal a declarar en carácter testimonial, se debe a que considero que es cien por ciento culpable por el acoso que viví de él. A diferencia de las víctimas yo tuve la posibilidad de saber frenarlo, seguramente los menores no pudieron hacerlo, ya que considero que él es un excelente manipulador y ve cual es la necesidad para suplirla rápidamente y paralelamente provocar la corrupción pidiéndoles favores sexuales en cambio del bien otorgado".

Berón manifestó que hay muchos ex compañeros suyos de GH que saben las cosas que Arazi hacía, entre ellos Francisco Delgado: "Él fue prudente a la hora de hablar, pero no fue objetivo. Francisco declaró que no lo creía capaz, sin embargo él es amigo hace diez años, ¿me vas a decir que no lo conoce? ¿que no sabía que es un acosador? Arazi me acosó delante de Francisco. Él sabe que Cohen todo el tiempo habla de sexo, haciendo bromas y también descalificando a las personas. Todo lo relaciona con el sexo, como un depravado. En sus videos se ve. ¿Me vas a decir que con todos estos antecedentes, Francisco va creer que Cohen no es capaz de lo que se lo involucra, teniendo dos allanamientos en su contra? Boludeces no".