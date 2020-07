Marianela Mirra, en llamas por ser comparada con Samanta de "Bake Off": "Suéltenme"

A raíz de la descalificación de Samanta Sacais de "Bake Off Argentina", muchos comenzaron a vincular hechos de realities con lo que pasó en el ciclo de Telefe.

Y uno de los hitos más importantes fue la supuesta traición de Marianela Mirra a Diego Leonardi, lo que le permitió con una nominación espontánea llegar a la final del juego y ganarlo.

LEER TAMBIÉN: La China Suárez pidió que el Juez firme y se haga cargo de la familia de carpinchos desalojados de un country

Lejos de los medios y de aquel Gran Hermano, Marianela usó su cuenta de Instagram para contestar sobre el tema.

"Yo no cometí ilícitos. Fui viva y no se la bancan. Vayan a cuidar las bendiciones. Soy libre, no le debo nada a nadie y ovarios me sobran", escribió Mirra.

Y también puso: "¡Suéltenme! Basta de compararme. Soy inigualable, perdedores de cuarta".

"Viven aferrados al pasado. Perdónense, vivan su vida y no me nombren", escribió en una historia de Instagram.

LEER TAMBIÉN: La profunda tristeza de Georgina Barbarossa por su renuncia al "Cantando 2020" tras la llegada de Moria