Mariana Petracca tras su desnudo concientizador: "Hace años trabajo por y para las mujeres"

Mariana Petracca realiz贸 otra vez un posteo en Instagram con un mensaje concientizador sobre las mujeres y el f铆sico.

PrimiciasYa.com se contact贸 en exclusiva con la ex participante de "Cuesti贸n de peso" quien manifest贸 sobre el "cuerpo de la mujer" y el mensaje que dio.

"Yo siempre soy pro mujeres y hace diez a帽os tuve una marca de lencer铆a er贸tica para mujeres. Siempre defend铆 desde hace a帽os la ley de talles. La respuesta de la gente es siempre buena ante estos posteos pero siempre est谩 la gente que critica y dice que hago esto para estar en el Bailando o algo, nada que ver", coment贸 Mariana. coment贸







"Lo 煤nico que se ven siempre en los medios, no s贸lo en la tele, son mujeres perfectas y la mujer lo 煤nico que siente es un reflejo de todo eso. Yo muestro lo que no muestran los medios en general".





Y fundament贸: "En su momento me desnud茅 en el Congreso cuando sali贸 la ley de obesidad y siempre estoy subiendo estas cosas, no es algo de ahora. Tengo una l铆nea de ropa con talles grandes y trabajo por y para las mujeres porque todas, aunque no lo necesiten, siempre quieren tener alg煤n kilito de menos, hay que bajar un poco el nivel de exigencia y firmar la paz con el cuerpo".





"Yo me siento una bomba y hace doce a帽os gan茅 el primer concurso de mujeres gorditas con 45 kilos de m谩s y yo sal铆a a matar, ten铆a la misma actitud y era m谩s joven. Soy una mina grandota y quiero ser as铆, eso es lo que intento transmitir. Todos los a帽os hago un desfile de mujeres reales y siempre voy a estar concientizando sobre este tema", finaliz贸.