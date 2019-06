Mariana Nannis, sacada en un audio de Whatsapp con Mora Godoy: "La voy a cagar a trompadas"

Anoche, en otra emisión dela morocha confesó que compartió una comida con él y que le contó que está separado de su esposa,

"No, es muy amigo de un amigo mío y justo cenamos una vez los tres juntos. Nada más", contó Godoy en charla con Marcelo Tinelli, y agregó: "En la cena él me dijo tres veces que estaba separado hace unos meses. Dijo eso, pero no tengo idea".

Charlotte Caniggia, que estaba presente en el estudio, salió a negar a su compañera en el certamen: "Mi papá está con mi mamá. ¡Pará! O sea, la matamos. La mato yo".

Hoy, en "LAM", el programa de Ángel de Brito, Mariana Nannis envió un audio muy fuerte contra Mora Godoy: "Vos sabés de la put... esta que sale con mi marido, sabés que se la cog... porque el otro día vos estabas con mi marido y con ella. Subo a un avión y la voy a agarrar yo personalmente. A ella y a mi marido. Los voy a cagar a trompadas a los dos. Les voy a romper la cabeza. Decile que le voy a arrancar todos los pelos que tiene encima en la cabeza por haberse metido con un tipo casado. Ve a mis hijos todos los días, a Charlotte, a Alexander, no tiene vergüenza, pero tenés razón, ¡qué vergüenza puede tener si es una put...!".

