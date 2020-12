Mariana Nannis publicó una foto del Pájaro Caniggia, lo trató de gordo e hizo un polémico comentario sobre su novia, Sofía Bonelli

La mediática mostró una foto de su ex en la playa, lo trató de gordo y afirmó que su novia no lo cuida. Pero cerró apuntando a la sexualidad de la joven.

NO DA 😮

Claudio Caniggia se separó de Mariana Nannis y rehízo su vida con Sofía Bonelli, con quien se casó el año pasado. Pero a su ex no le gustó nada y lejos de intentar reiniciar su vida comenzó una guerra contra el ex futbolista y su mujer.

Ahora, la madre de Alexander, Axel y Charlotte decidió criticar el cuerpo de su ex y volver a apuntar contra la sexualidad de Sofía, Nannis insiste que es un hombre que se operó para ser mujer.

LEER TAMBIÉN: Sofía Bonelli por las publicaciones de Mariana Nannis: "La denunciamos por hostigamiento"

"Estás muy gordo, parecés una ballena. Si te ve Greenpeace te protege, das pena. Parece que no te cuidan, pero no me apena. Jodete por andar con el trolo del Faena", escribió la rubia en una de sus historias junto a la canción “Estoy saliendo con un chabón”, de Los Sultanes.

La mediática hace referencia a una supuesta reputación de Sofía que vive en el importante hotel de Puerto Madero. La pareja comenzará una demanda legal contra Nannis por sus comentarios discriminatorios.

LEER TAMBIÉN: Mariana Nannis insiste con posteos contra la novia de Claudio Caniggia: "Todos saben que naciste muchacho"