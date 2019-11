Mariana Nannis denunció por abuso sexual a Claudio Caniggia

Mariana Nannis denunció por abuso sexual a Claudio Paul Caniggia. La mediática presentó formalmente su acusación contra su ex marido ante la Justicia.

También asegura haber sufrido “lesiones agravadas” y un “aborto sin consentimiento”.

A través de sus abogados Carlos Roitman y Alejandro Cipolla, Mariana presentó su acusación el viernes pero fue recién este lunes cuando se le asignó la investigación al Juzgado en lo Criminal y Correccional número 18, informó Clarín.

Nannis, además, asegura que sufrió "lesiones agravadas" por parte del ex futbolista y un "aborto sin consentimiento".

En la denuncia refiere a la pérdida de un embarazo que, producto de un empujón, sufrió años atrás, episodio que había contado hace unos meses en el programa de Susana Giménez.

"Le pegaba a las paredes me decía 'vos no sos nadie para decirme a qué hora tengo que volver'. Me di media vuelta, me senté en la cama, agarré una revista. Se me puso al lado y me gritó 'hija de p..., te voy a matar' y le dio una trompada a la revista. Me empezó a pegar trompadas a la cara, en los brazos. Tengo fotos de los golpes", relató la rubia por aquel entonces en el living de la conductora.