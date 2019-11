Mariana Nannis contra Claudio Caniggia: “Si hacés la denuncia, tu cabeza va a rodar porque soy amigo de Macri”

Mariana Nannis regresó a la Argentina esta mañana y habló de todo a solas con "Involucrados" (América TV). La rubia anticipó que realizará “todas las denuncias pertinentes” en la Justicia.

“Tengo que hacerlo para recuperar mi dignidad, porque es indigno que te hagan estas cosas. Y es humillante. Y después, (para) proteger a mis hijos, porque mis hijos son mi familia”, dijo. Y acusó a Claudio Caniggia de haberla amenazado de muerte, amparándose en la supuesta relación cercana que el ex jugador de la Selección argentina mantendría con el presidente Mauricio Macri y el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici.

“Cuando yo decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a ir a Marbella’, él me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que yo te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos...’. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia ni en Argentina ni en ningún lado... Si me hacés la denuncia, tu cabeza va a rodar porque soy amigo de Angelici, de Macri”, contó.

Además, de acuerdo a las declaraciones de Nannis, Caniggia le advertía que era “amigo del capo de la Policía de Buenos Aires”. Por tal razón, la amedrentaba: “Me van a meter preso dos horas y después voy a salir, y tu cabeza va a rodar”. Sin embargo, pese a las amenazas, alcanzó a radicar una denuncia en España. “(Pero él) las sacó: nunca llegaron al juzgado. O sea, las borró. Y tengo todos los papeles. Es muy humillante. No se puede”.

Nannis advirtió que en el divorcio buscará “recuperar el patrimonio” que le correspondería “durante 30 años" que permaneció junto Caniggia. Según su testimonio, el exjugador en “los últimos cinco o seis años ha hecho negocios muy grandes con el Gobierno (actual)”; habló de “contratos millonarios".

“¿Hay funcionarios de este Gobierno involucrados?”, la consultaron en el ciclo conducido por Mariano Iúdica. “Sí, señor. Son todas causas penales”, contestó. “Ya se van a enterar todas las denuncias que va a haber. Hay muchas que son importantes. Una de energía eólica, de 3 mil millones de dólares”, destacó.

