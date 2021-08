Mariana Nannis: "El divorcio no está firme, todavía estoy casada con este sujeto golpeador"

"Estoy reclamando lo que me corresponde", indicó la ex mujer del Pájaro en charla con el ciclo que conduce Mariano Iúdica. Video.

Mariana Nannis realizó fuertes declaraciones contra Claudio Paul Caniggia el martes en "Polémica en el bar", América, ciclo donde participa su hijo, Alex.

"Yo fui abusada por este hombre desde que me casé. Viene de hace mucho tiempo esto. Maltratador físico, económico, abusador. Todavía están dudando... Este hombre me cog.. cuando yo no quería", precisó contundente.

Y aclaró: "Fui una madre que estuvo presente siempre con sus hijos. Todo el mundo sabe del currículum que tiene ese hombre, es un desastre".

"Está en la cuerda floja con la Justicia y va a decir cualquier cosa. Quiere tapar el sol con un dedo", apuntó Nannis.

Y enfatizó: "Estoy reclamando lo que me corresponde. Necesito que la Justicia haga Justicia. Todos los contratos están ahí. El divorcio no está firme, todavía estoy casada con este sujeto golpeador".

"Hablar de todo me la seca", aportó Alex al escuchar el tremendo relato de su mamá con detalles muy fuertes.