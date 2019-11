Mariana Nannis fue abordada por la policía tras la entrevista con "Involucrados"

Mariana Nannis regresó a la Argentina esta mañana y habló de todo a solas con "Involucrados" (América TV). La rubia anticipó que realizará “todas las denuncias pertinentes” en la Justicia.

“Tengo que hacerlo para recuperar mi dignidad, porque es indigno que te hagan estas cosas. Y es humillante. Y después, (para) proteger a mis hijos, porque mis hijos son mi familia”, dijo.

Y acusó a Claudio Caniggia de haberla amenazado de muerte, amparándose en la supuesta relación cercana que el ex jugador de la Selección argentina mantendría con el presidente Mauricio Macri y el titular de Boca Juniors, Daniel Angelici.

“Cuando yo decía, llorando: ‘Me quiero ir, me voy a ir a Marbella’, él me pegaba y me decía: ‘Si te querés ir a Marbella, no te preocupes que yo te voy a mandar a matar. Yo soy amigo de Angelici, yo soy amigo de Macri, yo soy amigo de todos...’. Entonces a mí me cagaban a palos y no podía hacer la denuncia ni en Argentina ni en ningún lado... Si me hacés la denuncia, tu cabeza va a rodar porque soy amigo de Angelici, de Macri”, contó.

Finalizada la nota, Mariana fue abordada por la policía aeroportuaria para ser notificada por el bozal legal que le puso Claudio Caniggia y su nueva novia, Sofía Bonelli.

En este caso, el ex futbolista le impuso un bozal legal a su ex pareja para que se abstenga de “difundir, divulgar, exhibir, reproducir, hacer referencia y/o facilitar a terceros información, noticia, dato, imagen de todo tipo respecto del señor Claudio Paul Caniggia, su familia y/o su pareja la Srta. Sofía Bonelli”.

El bozal legal se lo puso el 31 de octubre pasado pero como ella no estaba en el país no pudo ser notificada.

