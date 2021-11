Mariana de Melo enfrentó los rumores de separación que circularon en las últimas horas de su marido José Fortunato, padre de sus dos hijas, Lupe y Zoe.

Ángel de Brito informó desde sus historias de Instagram de la separación de la modelo y que incluso había una tercera en discordia.

"Se separaron y el marido la engañaba", indicó el conductor en sus historias de Instagram.

Luego, la propia Mariana de Melo se contactó con Ángel vía WhatsApp y le aclaró que no está separada y que no sabe de dónde salió ese rumor.

"Están diciendo por todos lados que yo me separé de mi marido. No es verdad, estamos juntos! No sé de dónde sacaron eso, por favor desmentilo", le precisó la morocha al periodista, que compartió el mensaje vía Twitter.

Y añadió categórica en su mensaje: "Nunca hablé con nadie. Sos el primer periodista que hablo".