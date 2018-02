Mariana Lestelle: "Soy feminista y eso significa tener los mismos derechos que un hombre"

Araceli González estuvo en América TV durante la semana y emitió dichos sobre el feminismo que rebotaron en los portales y las redes sociales. estuvo endurante la semana y emitió dichos sobre el feminismo que rebotaron en los portales y las redes sociales.





"Escuché ahí que dijeron que soy feminista... No, yo no soy feminista. Las respeto muchísimo pero yo, la verdad, tengo un hijo varón hermoso, tengo un marido precioso y respeto mucho a los hombres también. Me parece que en ese sentido ambos géneros se tienen que respetar", comentó la actriz.





Con respecto a esto, hablamos con la doctora Mariana Lestelle, que se explayó sobre el tema: "Por lo que estoy viendo en el último tiempo, me parece que hay cosas que se pueden racionalizar y las hacemos un campo de batalla. Hay una situación de guerra permanente".





"Soy feminista y tiene que ver con no ser tratado como un ser inferior y tener los mismos derechos que un hombre. Años atrás, la paga era diferente, no podíamos votar... Se fueron conquistando muchas cosas gracias a mujeres que libraron derechos. Pero no le decían a una mujer 'vos tenés que hacer lo que yo digo', porque no es respetar a la otra", agregó.

"El feminismo no puede ser reducido en estar a favor del aborto solamente. Es un movimiento que representa muchas cosas, sujetas a la subjetividad de una persona. Malena Pichot toma una postura muy agresiva sobre el tema".

Lestelle agregó: "Araceli es una luchadora, ha luchado por sus derechos y es buena compañera de trabajo, respeta a las otras mujeres. Interpretó una desvirtuación del término del feminismo. Hay desinformación, hay gente que no se toma el trabajo de buscar qué es. Pero no es lucha del feminismo generar violencia intergénero. Mujeres contra mujeres por pensar distinto no va. Eso no es el feminismo".