Mariana Lestelle: "Los protocolos están para cumplirse en cualquier lugar"

Marcelo Tinelli regresó ayer a la pantalla chica con un mega show que incluyó 196 hisopados para detectar casos de COVID-19 en el equipo de trabajo.

Su show televisivo que sale por El Trece generó dos denuncias penales por romper con las medidas sanitarias vigente. Ahora la Justicia deberá analizar y dar lugar o no a esas dos denuncias realizadas por los abogados Alejandro A. Sarubbi Benítez y Darío Ramírez.

Consultada por este medio, Mariana Lestelle, médica internista miembro de la sociedad argentina de terapia intensiva, actualmente en el Hospital de Olavarría, afirmó: "No tengo mucho para decir, mi opinión es siempre la misma: los protocolos están para cumplirse, cualquiera sea el lugar que sea. Desde una cancha de fútbol que se sigue permitiendo y en particular en todo lo que son los medios de comunicación, tanto radio y televisión, son pocos los programas que trabajan bajo protocolo. Y hacerse un hisopado todos los días no tiene mucho valor a no ser que sea una medida sanitaria o epidemiológica, porque tenés el resultado del día y puede ser un falso negativo".

Y añadió: "Yo veo que en los medios de comunicación en general, me parece cruel caerle a Tinelli, porque hay otros programas de televisión en los que ha habido muchos casos y ahora porque es Tinelli se le pega a Tinelli. Claramente no estuvo bien. No hubo los protocolos que tendrían que haber habido. Calculo que será lo suficientemente inteligente como para corregirlos. Pero no le caigamos a Tinelli porque es Tinelli. Porque en muchos programas pasó lo mismo. En muchos noticieros pasó lo mismo, en muchos estudios de radio pasó lo mismo. Mi pensamiento médico es el mismo para todos. Tema Tinelli me parece aparte. Se hicieron las cosas mal y espero que se empiecen hacer bien, como en todo lo que opino desde lo médico, lo mismo que pasa en el fútbol".

En tanto, Mariana Lestelle confió que en otros ámbitos como la radio, el teatro y televisión también se dieron muchos contagios: "No nos olvidemos de los teatros, caso Flavio Mendoza, la cantidad de contagios que hubo, estamos en pandemia, los protocolos hay que cumplirlos. A Marcelo le tengo aprecio a él y a su familia. Sé que es un buen tipo y espero que corrija el error. Mi intención no es caerle a un programa de televisión que genera muchos puestos de trabajo. Lo digo por la televisión en general. Cuando murió Mauro Viale usaron barbijos y les duró nada".