Mariana Genesio Peña reveló cómo es la intimidad de su cuarentena junto a su ex

Mariana Genesio Peña contó que la cuarentena obligatoria la decidió realizar junto a ex pareja Nicolás Giacobone. Los dos dejaron las diferencias de lado y decidieron compartir el mismo departamento para pasar estos días.

Mariana y Nicolás estuvieron juntos durante 11 años de relación pero en diciembre, cuando la actriz se fue sola de vacaciones, comenzaron los rumores de que se habían separado. Al poco tiempo lo confirmaron.

Pero la cuarentena los volvió a unir por un motivo muy especial: Larry, el perro de ambos.

“Estamos haciendo la cuarentena los tres: Nico, Larry y yo”, dijo Mariana a Hay que ver. El Nueve. “La verdad es que nunca nos peleamos. Eso fue lo raro: tenemos una muy buena relación. Siempre tuvimos buen diálogo, y nunca lo perdimos en los tiempos difíciles”, confesó la rubia.

“Tenemos varios ambientes en el departamento y cada uno tiene sus actividades pese al encierro, entonces estamos todo el tiempo ocupados en nuestras cosas. Tenemos otro cuarto como para no compartir la cama. Pero hacemos esto porque la verdad es que no hay nada raro ni incómodo”, aseguró.

Pero, lo que realmente se preguntaban José María Listorti y Denise Dumas era si había pasado “algo” entre ellos. Entonces, Mariana dijo: “Si no les ofende prefiero no responder”.

“Ahora tenemos que reforzar las cuestiones higiénicas, sobre todo cuando sacamos al perro, o vas a comprar algo que desinfectás, los guantes, los zapatos… Esas cositas. Pero yo hago la cama y hago de comer. Pedimos bastante delivery también”, dijo cambiando de tema.

“¿Y él ayuda? ¿Qué aporta?”, le preguntaron y la actriz contestó: “Él aporta llamando al delivery. ¡Igual yo tampoco cocino tanto! Meto una milanesa de soja en el horno y listo…”

“Nunca dejamos de ser muy compañeros y de soportar la carrera del otro. Lo que cambió fue una cuestión de tiempos y energías, porque el año pasado me vi demasiado ocupada. Nunca me pasó de estar en dos producciones importantes: una del prime time y otra de Underground, El Marginal, que me dio tanta exposición. Y grabar una tira es muy demandante: me levantaba a las cinco de la mañana y volvía a casa a la noche, agotada, y tenía que comer y estudiar el texto para el día siguiente”, explicó sobre el distanciamiento.

“Fueron cositas de la rutina que se fueron modificando y eso repercutió en nuestra dinámica. Pero en cuanto a la relación solo eso cambió. Después, lo demás, se irá acomodando con el tiempo. Las relaciones van mutando con los años”, agregó.

