Mariana Genesio Peña: "Francella me hizo sentir muy cómoda y me dio muchos consejos"

PrimiciasYa se contactó con la actriz trans quien expresó sobre este importante paso artístico en cine: "Fue una experiencia muy linda, yo no había hecho cine a nivel profesional, mi experiencia en cine eran cortos para estudiantes. La película se empezó a escribir cuatro años atrás y cuando la empezó a escribir Nico (Giacobone, guionista) me contó que había un personaje que podía ser interpretado por mí", explicó la actriz.



"Recordando eso, estando en Nueva York viviendo me compré un par de botas pensando en este personaje y que cuando sea la hora de audicionar las iba a usar. El año pasado cuando hicieron el casting me llamaron de la productora de Armando. La noche anterior ya tenía unos nervios terribles por la presión porque realmente quería estar en esa película, el guión es excelente y quería trabajar con Armando y Nico".





"Me puse las botas, fui, audicioné y quedé. Tuve un ensayo con Guillermo (Francella) que fue genial. En el texto no estaba lo de los insultos en el final de la escena pero ensayando Armando me propone de hacerlo para cerrarlo y yo me mandé y gustó, quedaba gracioso. Guillermo me fui guiando bastante y fue divertido y un honor inmenso trabajar con él. Nunca me imaginé que me iba a tocar debutar en una escena con el mejor actor argentino. Estoy súper agradecida a Armando por esta posibilidad", comentó Mariana.



marian genesio peña 1.jpg

Y cerró la actriz que también estará en teatro desde este jueves con la obra "Arena" en el Microteatro Buenos Aires: "El día de la filmación fue súper emocionante. Había un despliegue hollywoodense. 200 personas, cámaras, ahí me temblaba la rodilla de los nervios. La presión de actuar con Guillermo pero por suerte él me hizo sentir muy cómoda y me trató como una par del minuto uno, me daba consejos y fue muy distendido. El resultado fue genial, para mí fue satisfactorio verme y muy bueno. Estoy muy contenta".

Animal.jpg