Mariana Genesio Peña explicó la profunda reflexión que acompañó su desnudo en la pileta

Mariana Genesio Peña tuvo un gran 2019 laboral con su participación en "El Marginal" y como protagonista de "Pequeña Victoria".

La actriz trans sorprendió hace unos días con una postal al desnudo en las redes sociales.

Mariana acompañó su destape al sol con una profunda reflexión de su presente.

LEER TAMBIÉN: El reencuentro de Mariana Genesio Peña y Facundo Arana después de "Pequeña Victoria"

"Hoy empiezo todo de nuevo. No me pregunten porqué hoy me levanté y me di cuenta de que dejé atrás el bajón", comenzó su posteo.

Y añadió: "Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma. Estoy renaciendo. Llámenme Dignity ( ja bromita. Te amo Calu) call me Nudity! #thisisme Las cosas que hacía para que la vayan a ver al cierre del FiBA".

Genesio Peña explicó a qué se debió esa imagen al desnudo y las palabras que utilizó.

“La frase de la foto ‘Estoy renaciendo’ es en alusión a los nuevos días del año. Me estoy mudando de casa, dejando atrás algunas relaciones, empezando nuevos proyectos, eso es renacer", dijo la actriz en el ciclo "De caño vale doble".

LEER TAMBIÉN: El desnudo completo de Mariana Genesio Peña: "Vuelvo a estar totalmente enamorada de mí misma"

Y bromeó al respecto: “En realidad estaba buscando una excusa para poner la foto en pelotas y me hice la mística".

"Acá un desnudo siempre llama la atención y levanta comentarios de todo tipo. Hay gente que te halaga tus cualidades físicas, gente que te halaga la libertad de mostrarte tal cuál sos y hay gente que se pone medio cachonda y te tira piropos", finalizó.