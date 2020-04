Mariana Genesio Peña y la reacción de sus padres cuando les contó que era trans: "Les parecía..."

Mariana Genesio Peña fue una de las invitadas de anoche en "PH" y relató cuál fue la reacción de sus padres cuando les contó que era una chica trans, y la mala experiencia que vivió junto a sus tías evangelistas cuando se vino a vivir con ellas a Buenos Aires.

"Fui creciendo y aceptando mi identidad de género, pero para mis padres fue bastante difícil a pesar de que son jóvenes. Cuando nací mi mamá tenía 15 años y mi papa, 19", comenzó la actriz en diálogo con Andy Kusnetzoff.

"Es algo paulatino, se manifiesta primero en la infancia, yo lloraba porque quería ser nena y no nene. De más grande mis papás se fueron a vivir a Tucumán y yo me quedé con mi abuela en Villa Carlos Paz, que me apañaba bastante. Cada vez que mis papás me veían me preguntaban 'qué te hiciste', porque por ahí aparecía con las cejas depiladas", indicó.

"Fue una conversación muy incómoda con mis papás a mis 17 años. Me dijeron 'vamos a desayunar', y yo pensé qué raro. Mi papá siempre fue bastante cerrado, le parecía una enfermedad que había que tratar, decía que me iba a ir mal en la vida. Le preocupaba bastante", señaló Mariana.

LEER MÁS Mariana Genesio Peña reveló cómo es la intimidad de su cuarentena junto a su ex

Y reveló: "Yo lo enfrenté diciendo 'soy así, no voy a cambiar'. Aunque me mostraba rebelde en el fondo fue una herida muy grande. No solo porque no me aceptaban sino porque me hablaban de un futuro oscuro".

Además, la actriz relató cómo fue mudarse de Villa Carlos Paz a Buenos Aires: “Yo era una chica trans, primero tuve que pelear por la aceptación de mis padres y amigos, pero siempre tuve la suerte de tener una abuela que me bancaba. Entonces un día armé mi bolso y me vine a Buenos Aires pero la pasé pésimo”.

“Primero fui a la casa de unas tías que eran evangelista. Vieron mi bolsa con plumas y lentejuelas y me trataban como varón. Era algo muy feo y de repente un día me dijeron que tenía que ir a la Iglesia con ellas. Al otro día agarré mis cosas y me fui a una pensión. Los primeros meses fueron muy duros, yo luchando por ser mujer y parte de mi familia tratándome como varón. Igual no guardo rencor, sé perdonar y está todo bien ahora”, cerró.

LEER MÁS Con guantes y barbijo: Mariana Genesio Peña hace la cuarentena obligatoria desnuda en el balcón