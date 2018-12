Mariana Gallego: "Hasta el momento no hablé nada con Ana pero seguramente nos vamos a poner de acuerdo"

"Lo único que puedo decir es que notificaron una mediación cuyo objeto es alimentos y requirieron en esta instancia de mediación a Juan Manuel, los papás de Juan Manuel -como abuelos de Hannah-, y el día que sea la mediación voy a patrocinar a los abuelos que están en Argentina. Tuve algunas conversaciones por este tema que por supuesto no puedo revelar. Cuando conozcamos más el contenido del reclamo, luego de la mediación, intentaremos a arribar a algún acuerdo como en todos los casos que se inician mediaciones por alimentos de menores", explicó Mariana en exclusiva a este medio.

Y sobre sus diferencias de criterio con Rosenfeld, sostuvo: "Ana es una abogada más. Todo el tiempo trato con distintas abogadas, algunas con las que tenemos similar forma de ver los temas y con otras no coincido tanto, como es el caso de Ana. Pero es una cuestión de alimentos y seguramente nos vamos a poner de acuerdo. Hasta el momento no hablé nada de este tema con ella".





Y apuntó: "Ella (Ana) intentó en varias oportunidades contactarse a solas con mi cliente mientras estaba en Estados Unidos. Él le refirió que ya tenía abogada y por ese motivo le dijo que no podía hablar más con ella, que hable con su abogada. Desde el momento mismo que el cliente le dice que hable con su abogada, debe dejar de mantener contacto directo con el cliente porque no corresponde. Por eso mi cliente nunca se juntó con ella ni aceptó tener un diálogo, sobre todo porque ya estaba la audiencia de mediación y estando en una etapa pre judicial es ahí donde corresponde que las cosas se diriman y no en un café".