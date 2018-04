Mariana Fabbiani sobre el #8M: "Ese cambio arrancó a girar y no se va a detener"

Desde su programa,, la conductoraacompañó cada instancia de la multitudinaria marcha por el. Por la noche, más relajada, acompañó a su amigaque estrenó su obra en

"Muy contenta de acompañar a mi amiga y en este día muy especial, día de la mujer, tiene mucho sentido que Nacha estrene un 8 de marzo", le dijo Mariana a Primiciasya.com.

Sobre lo que pasó en la marcha que fue desde Plaza de Mayo hasta Plaza Congreso, Mariana opinó: "La verdad que lo vivo muy feliz, muy orgullosa como mujer, lo que está pasando es maravilloso, ver a todas esas mujeres hoy... yo apoyando desde el programa porque era en el mismo horario. Me sentí abrazada a ellas. Está buenísimo lo que está pasando, que salgamos, que pidamos por nuestros derechos, independencia, que nos empoderemos. Cuando me toca presentar los casos de violencia machista, los femicidios, y veo que todos los días va en aumento, genera impotencia. Hace falta que todos salgamos y pidamos políticas de estado que nos protejan. Y que todos nos concienticemos como sociedad. Falta cambiar mucho. Ese cambio arrancó. Ya empezó a girar y no se va a detener".

La animadora volvió hace pocas semanas a su ciclo que ya tiene seis temporadas al aire en la pantalla del Trece. "Estoy súper contenta. Me encanta hacerlo. Es un programa que tiene todo. La actualidad con lo social, lo político, voy de acá para allá, espectáculos... ¡lo disfruto mucho! Muy agradecida a la gente que está ahí todos los días, tenemos un público súper fiel".

A partir del 19 de marzo, Mariana competirá contra a Verónica Lozano que desembarca en esa franja en la pantalla de Telefe. "Ahora se dio... iba a charlar con ella... Nos queremos mucho, nos conocemos hace mil años. Pero competiremos sanamente. Está buena la opción. Siempre nos toca competir en los Martín Fierro. En mi horario está lleno de mujeres: Pamela (David), Maju (Lozano)... ¡está muy femenina la tarde!", contó.

Por Juan Pablo Godino (@juanpablogodino)