Mariana Diarco cuestionó otros famosos la actitud de Victoria Xipolitakis de mostrarse desde el lugar del atentado que le costó la vida a ciudadanos argentinos.





victoria xipolitakis.jpg







Embed No haces más que darnos vergüenza ajena en cada paso que das. Enfermiza forma de hacer prensa ... otra vez https://t.co/nDUqnLg6ma — Mariana Diarco (@MarianitaDiarco) 2 de noviembre de 2017



PrimiciasYa.com se contactó con Diarco quien explicó al respecto: "Me molesta muchísimo como atrás de lo que ella dice que vive la vida con alegría no deja de hacer estupideces con ir a buscar prensa yendo a un lugar donde murió gente o hacerse la graciosa piloteando un avión o cuando se colgó todos los dólares en Estados Unidos para darle a la gente que no tiene. Me parece que se caga en todo con tal de hacer una nota. Vive en una realidad absolutamente paralela y se hace la que ayuda".



"Es una profunda vergüenza cómo se pasea por el mundo diciendo que es argentina. Menos me identificó en la vida y en la historia humana Victoria Xipolitakis".





Y cerró: "Creo que hablo en nombre de muca gente, no se necesita ir a hacer prensa a un lugar donde murió gente y hay familias sufriendo. Eso no es inocencia, humor ni alegría, eso es nada más que estupidez".