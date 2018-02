Mariana Diarco: "Cuando denuncié a Lavezzi por acoso se rieron de mí"

Las denuncias por acoso sexual están a la orden del día, siendo la última que se difundió públicamente, la que la actriz Rita Pauls realizó estos días contra su colega Tristán.

En esta escalada que parece interminable, este martes, fue Mariana Diarco quien recordó, en Infama, el episodio que atravesó hace tres años, cuando denunció que el Pocho Lavezzi le enviaba fotos en las que aparecía desnudo y tocándose sus partes íntimas.

"Hace tres años denuncié a Lavezzi por acoso porque me enviaba fotos masturbándose y se volvieron a reír de mí como cuando sucedió lo de Corona", expresó Mariana.

Y ahondó en el tema: "Él me llevó a juicio y por las pruebas que presentamos con mi abogado se lo ganamos".

"Cuando me senté a contarlo, me preguntaban porque salía a contarlo y me dio vergüenza. Me juzgaban de querer prensa", contó luego.

"Banco a las mujeres que tienen el valor de hablar. Es doloroso y fuerte, nos tenemos que unir", concluyó Mariana Diarco.

