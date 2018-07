Mariana Diarco: "Calamaro fue muy importante en mi vida pero mientras más lejos lo tenga mejor"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Mariana Diarco dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y contó cómo fue su relación sentimental con el cantante dialogó en exclusiva cony contó cómo fue su relación sentimental con el cantante Andrés Calamaro hace ya varios años.

"Andrés fue una persona muy importante en mi vida. Era muy chica cuando me fui a vivir con él y la verdad que fue una persona que me marcó en un montón de aspectos, tanto como para bien como para mal. Fue un gran maestro en un montón de aspectos", explicó la mujer del Dipy.





"A mí me encanta como artista y músico pero de ahí a cómo es él como persona deja mucho que desear. Hoy a la distancia lo tomo como una gran experiencia en mi vida, alguien que marcó algo en mí pero mientras más lejos lo tenga mejor".





Y sobre sus declaraciones de sexo tántrico que practicó con el Salmón, comentó: "Me preguntaron en una nota si había hecho sexo tántrico y conté que sí, con él. Como yo hay muchísima gente que no sabía lo que era eso y a mí me lo enseñó él".

Y dio por finalizada su lucha para entrar al "Bailado 2018": "Esa campaña ya está. Le dediqué mucho tiempo desde diciembre. Siento que en algún punto me lo merecía más que otras personas que entraron. Pero bueno, sí se comunicaron de la producción conmigo y me dijeron que no estaba en el elenco".