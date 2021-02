Mariana César tras la crisis de pareja con Brian Lanzelotta: "Los dos tenemos un carácter fuerte, pero hay amor"

La modelo y ex "Combate" dialogó con PrimiciasYa.com y aclaró que no se separó del cantante aunque reconoció que tuvieron tres crisis.

En diciembre, Brian Lanzelotta y Mariana César habían tenido una crisis de pareja y se separaron por unos días. Durante ese tiempo él se fue de la casa que compartían. Sin embargo, luego decidieron darse una segunda oportunidad y apostar por el amor.

Pero la semana pasada, en el día del bautismo de su hija Roma, se había dicho que la modelo y el cantante habían tenido otra pelea y que se habrían separado definitivamente.

Pero en un live de Instagram con Juan Pablo Godino para PrimiciasYa.com, Mariana aclaró que siguen juntos aunque la pareja volvió a tener una crisis.

"Fue medio distorsionada como llegó la información. Nunca dije que nos separamos definitivamente. Me pasa a mí particularmente que soy muy del día a día y no puedo asegurar algo así nunca. Creo que el tiempo decide o no si es definitivo", comenzó diciendo Mariana.

Y luego reconoció: "Sí estuvimos distanciados. Tuvimos tres peleas y esas tres veces nos distanciamos. No llagamos a pelearnos del todo, cuando tenemos un intercambio de opinión o pasa algo enseguida nos enojamos y dejamos pasar unos días. Los dos tenemos un carácter fuerte. Cuando se calma el asunto, charlamos como dos personas decentes. Esta última vez fue una boludez el motivo de la pelea, pero a veces siento que tengo una cámara en casa y cuando pasa algo de inmediato llega a los medios. Yo todavía no me acostumbro a eso, pero Brian la tiene re clara".

"El distanciamiento formal había sido en diciembre, fue el más groso por así decirlo. Hubo mucho cansancio por parte de los dos, y era ver de separarnos para ver qué nos pasaba a nosotros. Esta última vez hablamos de todo y nos dimos cuenta que había mucho amor, volvimos a apostar por la pareja. Fue algo familiar que sucedió, hubo un intercambio de opiniones y nos enojamos. Nunca estuvo en duda el amor que nos tenemos", señaló.

Además, dijo que durante la pandemia tampoco fue fácil la convivencia: "En medio de la cuarentena fue un cambio brusco en general. Fue un año difícil y también nos afectó como ha cada pareja. Al principio hacíamos todo juntos con Roma y luego él empezó a trabajar, estar en el Cantando, empezó con los shows y a mí me empezó a faltar él. En un momento me veía haciendo todas las cosas de la casa y Roma yo sola. Pero es entendible, fue hasta que nos acomodamos".

Finalmente, Mariana César aclaró que "hoy estamos juntos, ya superamos la crisis y estamos bien aunque no dejamos de tener las peleas cotidianas de una pareja. Somos seres humanos y pasa. Amor hay y por eso seguimos apostando a la pareja".

¡Mirá el Live completo con Mariana César!

