Mariana Brey se quebró al aire al empezar a contar una fuerte historia personal

se quebró al aire esta mañana en El Trece , al empezar con un relato sobre su niñez, el cual no siguió adelante.

"Es la edad en la que lamentablemente pasan esas cosas y callas. Yo voy a contar lo que me pasó y no quiero hacer un drama porque por suerte no fue un drama para mi vida", arrancó la panelista.





"Ahora Luca (su hijo) tiene esa edad. Iba mucho a la casa de un vecino, Doña Polola, era como un abuela para mí... (Se quiebra). No, no, no lo quería contar", agregó Brey, cuando Ángel de Brito le pidió que pare debido a su estado de angustia.