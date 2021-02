Mariana Brey regresó al aire tras el aislamiento por el coronavirus: "No la pasé mal pero..."

"Bienvenida Mariana Brey, volviste. Vamos a darnos coditos. Volviste después del covid, ahora nos vas a contar cómo te sentís", anunció este viernes Andrea Toboada, quien fue conductora de hoy en "Los ángeles de la mañana", El Trece.

Mariana Brey regresó al ciclo tras el aislamiento correspondiente luego de dar positivo de coronavirus.

"Estoy contenta de haber vuelto, siempre dan ganas de volver a trabajar, más allá de que había una preocupación familiar y un cansancio", indicó la panelista.

"Si hay algo que deja esta enfermedad, este virus cuando ingresa al cuerpo, es el cansancio", agregó sobre los síntomas que vivió.

Y reflexionó sobre el Covid: "Y eso que está hablando una persona que no ha tenido grandes síntomas, no la he pasado mal, pero estuve muy cansada".

"Estuve más cansada esta última semana ya con el alta epidemiológico. Está bueno hablar de este tema. Después del alta ya no contagias, pero cada persona tiene una reacción que tiene que ver con cada organismo y qué te pasa después", cerró Mariana.