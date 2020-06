Mariana Brey recordó el chat filtrado de Romina Malaspina con Benjamín Vicuña

Hace unos meses, Mariana Brey y Eugenia "La China" Suárez mantuvieron un cruce en público. Todo comenzó con un mensaje de la actriz en Twitter.

"Qué peligrosas las mujeres PATRIARCALES y MACHISTAS. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación. Las cosas que uno debe escuchar en el 2020 chicxs", expresó la pareja de Benjamín Vicuña.

Brey recogió el guante por algo que había manifestado al aire horas antes en "Los ángeles de la mañana", El Trece: "Yo no croe que ninguno de nuestros dichos fuera machista. Tengo que demostrar que tengo coherencia entre lo que dice ayer y lo que voy a decir ahora".

"No tengo nada que contestar porque no me puedo hacer cargo, pero sí puedo decir que no siento que nada de lo que dije ayer esté relacionado con el machismo ni con tener una mirada patriarcal", siguió.

Y cerró: "Te tomo que la opinión de que volvieron por el bebé puede molestar, ahora dónde está el machismo ahí. El pensamiento machista lo tiene el resto. Tengo que defender lo que dije. Yo di mi opinión".

Lo cierto es que ahora Brey echó leña al fuego y recordó el chat privado que se filtró entre Romina Malaspina y Vicuña en 2017.

“Estaba mirando archivos de Malaspina, tiene otra cara, otro rostro”, afirmó Andrea Taboada este martes.

A lo que Mariana acotó: “Hay un dato que, por lo menos se me pasó a mí, yo no recordaba que ella había tenido un chat privado con Vicuña, eso se me pasó”, recordando aquella noticia.

“A mí no, pero lo dejé pasar porque eran otros tiempos. Inclusive lo comentamos acá”, le contestó Ángel de Brito.