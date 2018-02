Mariana Brey: "Por suerte mi perra está bastante mejor, tiene la patita fisurada"

Cuando se acercan las fiestas, año a año se toma más conciencia sobre el daño que les puede causar el sonido de la pirotecnia a los animales, como le pasó a la perrita (Mona) de Mariana Brey.

La periodista expresó su indignación a través de las redes sociales y mostró las fotos de cómo quedó su mascota, luego de saltar desde la terraza por el susto.

Mariana escribió: "Tremenda indignación. Así quedó mi perra por culpa de la pirotecnia. Se tiró de la terraza por susto y desesperación. #NoALaPirotecnia".

Embed Tremenda indignación. Así quedo mi perra por culpa de la pirotecnia. Se tiro de la terraza por susto y desesperacion. #NoALaPirotecnia pic.twitter.com/ZK0ayP4WfV — BREY #NiUnaMenos (@marianabrey) 3 de enero de 2018





Y en diálogo con PrimiciasYa.com contó cómo fue lo que sucedió: "Yo me fui a pasar el 31 a otro lado, no estuve en mi casa, y dejé a mi perrita con unos vecinos amigos, donde siempre la dejo, y ese día en la cuadra donde vivo hicieron un muñeco lleno de pirotecnia y el ruido fue muy fuerte, más que otros años. Ella se asustó mucho y en un momento se escapó para esconderse y no sabemos cómo hizo para llegar a la terraza, que es como si fuese desde un primer piso. Ella se asustó mucho y se tiró. Esa noche no la encontraban por ningún lado y al día siguiente apareció con la patita renga".

Y luego añadió: "Por suerte mi perra está bastante mejor, tiene la patita fisurada, como si fuese a la altura de la manito y ya va en proceso de recuperación. Está con un inflamatorio y quizás de acá a diez días le podemos sacar el yeso. Pero por suerte está bien. Ojalá se tome conciencia y se deje de usar pirotecnia, los animales sufren mucho".