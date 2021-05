Mariana Brey mostró la cola, Barby Franco la acusó de usar Photoshop y desató una guerra

Hace unos días, Barby Franco criticó a Mariana Brey. La modelo mostró en su teléfono una foto de la "angelita" en bikini y la acusó de usar Photoshop para aumentar la cola. "Subió una foto re photoshopeada. Miré y dije 'ella no tiene esos glúteos'", exclamó la mujer de Fernando Burlando.

En las últimas horas, la panelista de Los ángeles de la mañana le respondió a la figura de La Academia con un video y un mensaje contundente. En la grabación, Brey aparece moviéndose sexy en una playa de Miami. "Criticar el cuerpo de otros, atrasa. Cada uno expone su cuerpo como quiere. Mi única importancia es estar bien de la cabeza. Tener mi mente sana, trabajar todos los días para acéptame tal cual soy", dice el texto que acompaña de dicha publicación.

En una nota con LAM, Barby Franco ratificó sus dichos contra la "angelita". "Lo que dije es que todas usamos filtros para vernos mejor. Yo también uso filtros. Tiene un lomazo. Nunca critiqué su cuerpo. Si estaba marcada o no estaba marcada. ¡Está todo bien con ella!", reiteró.

La respuesta de Brey no se hizo esperar. "Primero, voy a decir que, en la era tecnológica, si está bien usar o no el Photoshop no es importante. En definitiva, no es ni más ni menos que una cirugía estética, es decir un retoque de otra manera. Yo, la verdad, no lo uso porque no lo sé usar. Cuando aprenda a usarlo, voy como loca", sostuvo la panelista.

Por último, la "angelita" apuntó contra la modelo al afirmar que tiene algo personal en contra de ella. "Evidentemente, la que tiene una obsesión con mi cuerpo es ella. Yo creo que atrasa hablar del cuerpo de una mujer, y más despectivamente, porque no sabés qué le pasa al otro, qué tipo de complejo puede generar. Me parece importante laburar la autoestima para mostrarte cómo sos”, concluyó.