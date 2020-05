Mariana Brey le respondió a La China Suárez: "No siento que haya sido machista"

Eugenia "La China" Suárez lanzó un fuerte mensaje en Twitter al escuchar un comentario en medio de la confirmación de su embarazo.

"Qué peligrosas las mujeres PATRIARCALES y MACHISTAS. Más aún ocupando un lugar en los medios de comunicación. Las cosas que uno debe escuchar en el 2020 chicxs", expresó la actriz en Twitter.

Un día después de ese mensaje, Mariana Brey recogió el guante y le respondió a Suárez en "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

"Capaz no se refiere a ninguno de nosotros. Yo no croe que ninguno de nuestros dichos fuera machista. Tengo que demostrar que tengo coherencia entre lo que dice ayer y lo que voy a decir ahora", comenzó la panelista.

Y añadió: "No tengo nada que contestar porque no me puedo hacer cargo, pero sí puedo decir que no siento que nada de lo que dije ayer esté relacionado con el machismo ni con tener una mirada patriarcal".

"Te tomo que la opinión de que volvieron por el bebé puede molestar, ahora dónde está el machismo ahí. El pensamiento machista lo tiene el resto. Tengo que defender lo que dije. Yo di mi opinión", siguió.

Y cerró: "El 26 de noviembre anuncia que está separada y tiempo después se entera que está embarazada. Quizás desde el amor se preguntan qué hacer. Podés atravesarlo sola estando embarazada de otra persona. Más libre que la China no hay y muchas mujeres tienen hijos solos".

