Mariana Brey explicó por qué se quebró y abandonó el estudio de LAM

Mariana Brey abandonó el estudio de Los ángeles de la mañana cuando intentaba relatar una dura experiencia de su infancia. El viernes pasado, en medio de un ataque de llanto,abandonó el estudio decuando intentaba relatar una dura experiencia de su infancia.

Este lunes, en LAM, Ángel De Brito le la palabra a la panelista: "Solo, aclarar que lo que me pasó es que en el momento, en que estábamos hablando de un tema sensible para todos y para muchas de las que estamos acá, me vino un recuerdo de cuando era chica... No estoy preparada para contarlo, elijo no contarlo", dijo Brey.

Y agregó: "Lo adjudico a que estoy embarazada; estuve muy sensible todo el día... Reflexioné durante el fin de semana y me di cuenta de que estoy viviendo un momento muy luminoso, estoy embarazada y rodeada de mucho amor, por eso no quiero reparar en cosas que son oscuras".

"Lo único que puedo rescatar de ese momento incómodo que viví cuando fui muy chiquita es la contención de mis padres", concluyó.

Mirá el video!

Embed

Embed