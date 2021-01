Mariana Brey, tras dar positivo de coronavirus: "Hubiese creído que no lo tenía porque me siento muy bien"

Mariana Brey habló este lunes tras dar positivo de coronavirus luego de que su pareja, Pablo Melillo, comenzara a tener síntomas y ya se aisló hace unos días.

"La verdad es que estoy muy bien. No me animo a decir que soy una asintomática porque no lo sé. Con el correr de los días iré descubriendo cómo me siento. Hago un escáner físico. Soy una persona que observa mucho su cuerpo en general", comentó Brey en charla con "LAM".

Y agregó: "Si me preguntabas hasta diez minutos antes de recibir el resultado yo hubiese creído que no lo tenía porque me siento muy bien".

Luego, la panelista contó cómo se dio el proceso: "El que tuvo algunos síntomas fue Pablo, mi marido. Él tuvo algún síntoma y automáticamente se aisló. Nosotros no nos vemos desde el miércoles, porque automáticamente cuando se sintió mal se aisló. A partir de ahí decidió hisoparse y cuando supimos que dio positivo me hisopé yo"

"Mirando para atrás hubo un día que Juana levantó fiebre. Que es rarísimo porque nunca se enfermó. En tres años esta es la tercera vez que tuvo fiebre. Fue una fiebre que duró menos de un día, y no manifestó nada", finalizó Mariana.

