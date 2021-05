Mariana Brey contó el miedo que sintió al aplicarse la vacuna contra el covid

Mariana Brey se vacunó hace unas semanas contra el coronavirus en Miami, Estados Unidos, y este martes contó al aire el miedo que sintió al aplicarse la segunda dosis de la vacuna.

La panelista de "LAM" contó su experiencia al darse la segunda dosis en el país norteamericano y reconoció que ahí sintió miedo.

"En el momento muy emocionada. Me asusté en la segunda dosis, no sé qué me pasó, hay que llenar un cuestionario muy extenso con un montón de cosas", comentó la panelista.

"Ahí me agarró como miedo y ahí supe que un montón de cosas de la Pfizer, que es la que me apliqué", añadió ante la consulta de sus compañeros.

Y remarcó sobre el proceso de aplicación: "Todo te llega por mail y mensaje de texto. Te podés presentar antes, en mi caso fui dos días antes y podes dartela. Preferí dármela antes. La segunda dosis es más fuerte y sentí síntomas de covid".

"Vacunada. Por un mundo inmunizado", comentó Mariana en Instagram al momento de aplicarse la vacuna contra el covid-19.